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AB'den İngiltere'ye "Brexit'i onayla" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'deki erken genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'un zaferi sonrasında, "İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz.

13.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:46AB'den İngiltere'ye
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'deki erken genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'un zaferi sonrasında, "İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz." dedi.
Michel, Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi'nin ikinci gününde basına açıklamalarda bulundu.
Johnson'u zaferinden ötürü tebrik eden Michel, AB'nin İngiltere ile gelecekte inşa edilecek ilişkilere hazır olduğunu ifade etti.
Michel, sürece en kısa zamanda açıklık getirmenin elzem olduğuna işaret ederek, İngiltere ile gelecekte yakın iş birliği içinde hareket etmek istediklerini, ancak AB tek pazarının bütünlüğünün de önemli bir konu olduğunu söyledi.
Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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