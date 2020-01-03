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AB'den Irak için "itidal" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Irak'ta son haftalarda gördüğümüz şiddet, kışkırtmalar ve misillemeler döngüsüne son verilmesi gerekiyor.

03.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:58 AB'den Irak için
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, " 'ta son haftalarda gördüğümüz şiddet, kışkırtmalar ve misillemeler döngüsüne son verilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.
Michel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gerginliğin tırmandırılmasının "her koşulda" engellenmesi gerektiğini ifade etti.
Irak'ın "hassas bir ülke" olmaya devam ettiğinin altını çizen Michel, "Çok fazla silah ve milis güçleri Iraklı vatandaşların normal hayata dönüşünü yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Michel, şiddet, kışkırtmalar ve misillemelere son verilmesi gerektiğini belirterek bölgede gerginliğin ortaya çıkması riski bulunduğu, bunun da dini ve milli gerginliklerden beslenen terör örgütlerine fayda sağlayabileceği uyarısını yaptı.
ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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