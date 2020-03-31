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AB'den Irak, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyelilere destek

Avrupa Birliği (AB), Irak, Ürdün ve Lübnan'da bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik yaklaşık 240 milyon avroluk insani yardım projelerini onayladı.

31.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:00
AB'den Irak, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyelilere destek
Avrupa Birliği (AB), Irak , Ürdün ve Lübnan 'da bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik yaklaşık 240 milyon avroluk insani yardım projelerini onayladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik destek paketlerine onay verildiğini açıkladı.
Buna göre, yerel halk ve Suriyeli sığınmacılara yönelik sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi kurulması için Lübnan'a 100 milyon avro kaynak sağlanacak.
Lübnan'a kamu eğitim siteminin güçlendirilmesi ve Suriyeli çocuklara daha iyi imkanlar sunulması için 57,5 milyon avro verilecek. Ülkede çocuk koruma sistemine de 10,5 milyon avro kaynak aktarılacak.
Ürdün'e kamplardaki Suriyeli sığınmacılara eğitim verilmesi için 27,5 milyon avro, kamu sağlık siteminin kuvvetlendirilmesi için 22 milyon avro ve kadın sığınmacıların desteklenmesi için 11 milyon avro destek sağlanacak.
Sığınmacıların yaşam ve konaklama koşullarının geliştirilmesi için Irak'a 10 milyon avro verilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Lübnan, Ürdün, Irak, Ekonomi
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