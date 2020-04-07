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AB'den "İtalya'ya destek yetersizdi" itirafı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını bildirdi.

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:42
AB'den
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya 'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını bildirdi.
Lenarcic, Brüksel 'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından İtalya'nın Kovid-19'dan "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.
"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.
Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların Kovid-19 acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Brüksel, İtalya, Güncel
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