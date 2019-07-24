Haberler» Politika» Haber

AB'den Johnson'a uyarı: "Ekonomik açıdan zarar verir"

Avrupa Parlamentosu'nun Brexit'i Yönlendirme Grubu, İngiltere'nin yeni Başbakan Boris Johnson'ı, AB'yle bir anlaşma olmadan ayrılmanın ekonomik açıdan çok zarar verici sonuçları olacağı konusunda uyardı.

24.07.2019 22:49 AB'den Johnson'a uyarı:
Avrupa Parlamentosu'nun Brexit'i Yönlendirme Grubu, İngiltere'nin yeni Başbakan Boris Johnson'ı, AB'yle bir anlaşma olmadan ayrılmanın ekonomik açıdan çok zarar verici sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Belçikalı Guy Verhofstadt başkanlığında toplanan Avrupa Parlamentosu'nun Brexit'i Yönlendirme Grubu, görüşme sonrasında Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit krizinin geleceğine dair yorumların içerdiği bir bildirge yayınladı.

"Anlaşmasız bir çıkış ekonomik olarak çok zarar verebilir"

Yayınlanan bildirgede, "Her iki tarafa da aynı şekilde zarar vermese bile, anlaşmasız bir çıkış ekonomik olarak çok zarar verebilir" denildi. Birleşik Krallık'ın AB ile bir anlaşma yapmaksızın birlikten ayrılması ihtimalinin de değerlendirildiği açıklamada, "AB ile İngiltere arasında yapılan herhangi bir düzenleme veya mini anlaşma ile tazmin edilmeyecektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin dün açıklama yapan AB Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, "AB'den ayrılma anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak ve düzenli bir Brexit'in onaylanmasını sağlamak için Başbakan Boris Johnson ile yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Avrupa, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
23:48   TBMM Başkanı Şentop: "Soydaşlarımızın haklarını korumak Türkiye'nin dış politika önceliğidir"
23:27   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Belaruslu diplomatın sağlığı iyi"
23:23   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede
23:16   Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...
23:04   İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı
22:49   AB'den Johnson'a uyarı: "Ekonomik açıdan zarar verir"
22:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü