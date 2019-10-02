AB'den Kaşıkçı mesajı

Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen birçok sorunun cevaplanmadığına işaret ederek şeffaf bir soruşturma ve sorumluların cezalandırılması yönündeki çağrılarını yineledi.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden bir yıl geçmesi münasebetiyle yazılı açıklama yayımlayan AB, saygıdeğer gazetecinin hala ilham kaynağı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen birçok soru cevaplanmamış bulunuyor. AB, şeffaf bir araştırma ve sorumluların cezalandırılması yönündeki çağrısını yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı gibi çok sayıda gazetecinin de saldırılara maruz kaldığına dikkati çekilen açıklamada, AB'nin basın özgürlüğü ve basın mensuplarının korunmasına büyük önem verdiği kaydedildi.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA