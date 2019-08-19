AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic; Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Kocijancic, "Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk'ün yerine valilerin getirilmesi 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı uyandırıyor." dedi.

"UYGULAMALARIN YEREL DEMOKRASİYİ HASARA UĞRATMA RİSKİ VAR"

Kocijancic, yerel politikacıların kayyum atanarak görevden alınmasının ve tutuklanmasının seçmenleri siyasi temsilden mahrum bıraktığının altını çizdi. Sözcü Kocijancic yazılı açıklamasında bu uygulamaların yerel demokrasiyi hasara uğratma riski olduğunu kaydetti. Kocijanci, Türkiye'nin Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerine ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na olan taahhütlerine uygun biçimde yerel demokrasilerin çalışmasını engelleyen tedbirlerini iptal etmek zorunda olduğunu belirtti.

"TERÖRLE MÜCADELE MEŞRU HAK ANCAK ANAYASA ÇERÇEVESİNDE"

Kocijanci, terörle mücadelenin Türkiye hükümetinin meşru hakkı olduğunu belirtti. Ancak Ankara'nın Anayasa'da yer verilen hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasından sorumlu olduğunu da ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü, Türkiye'de yaşanan terör saldırılarını kınadıklarını, kurbanların yakınları ile dayanışma içinde olduklarını belirttiklerini bununla birlikte AB'nin sürdürülebilir barışçıl bir çözüme ulaşılabilmesi için siyasi sürecin acilen kaldığı yerden devam etmesi çağrısını da tekrar ettiğini duyurdu.