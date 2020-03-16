AB'den kişisel koruyucu ekipman ihracatına kısıtlama
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulacağını duyurdu.
16.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:54
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulacağını duyurdu.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, üye ülkelerde kişisel koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığı kaydedildi.
Buna göre, AB ülkelerindeki hastaneler, sağlık çalışanları ve hastaların hayati gereksinimi olan maske ve koruyucu gözlük gibi çeşitli ekipmanların 3'üncü ülkelere ihracatı üye ülkelerin ön izniyle yapılabilecek.
Söz konusu ön izin süreci 6 hafta geçerli olacak.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, üye ülkelerde kişisel koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığı kaydedildi.
Buna göre, AB ülkelerindeki hastaneler, sağlık çalışanları ve hastaların hayati gereksinimi olan maske ve koruyucu gözlük gibi çeşitli ekipmanların 3'üncü ülkelere ihracatı üye ülkelerin ön izniyle yapılabilecek.
Söz konusu ön izin süreci 6 hafta geçerli olacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi
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