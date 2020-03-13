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AB'den koronavirüse karşı 37 milyar euroluk destek paketi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar euroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı.

13.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:08
AB'den koronavirüse karşı 37 milyar euroluk destek paketi
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar euroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Ursula, Ekonomi

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