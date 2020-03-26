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AB'den koronavirüse karşı iş birliği çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "AB üyesi hiçbir ülke tek başına bu krizin üstesinden gelemez." dedi.

26.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:56
AB'den koronavirüse karşı iş birliği çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "AB üyesi hiçbir ülke tek başına bu krizin üstesinden gelemez." dedi.
Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınını yavaşlatmak için bireylerin sosyal mesafe uygulaması gerektiğini anımsattı.
Pek çok AB ülkesinin koronavirüse karşı ilk adım olarak sınırlarını kapattığını hatırlatan Von der Leyen, "Sınırı olmayan bir kriz bariyerler koyularak çözülemez." diye konuştu.
Von der Leyen, Avrupa'da mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının önemine dikkati çekti ve, "Bazı ülkelerin tek taraflı olarak iç pazarda ürünlerin geçişini engellemeleri anlamsız. Koronavirüsle mücadelede ülkelerin yakın iş birliği yapması gerekli. AB üyesi hiçbir ülke tek başına bu krizin üstesinden gelemez." değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinin birbirlerine güvenmeleri ve inanmaları gerektiğini söyleyen Von der Leyen, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu ve virüsün ülkeleri bölmemesi gerektiğini anlattı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi

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