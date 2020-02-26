AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs İran ve Irak'ın ardından bir diğer sınır komşumuz olan Yunanistan'a da sıçradı. Yunanistan Sağlık Bakanı, ülkede koronavirüs vakasının görüldüğü iddialarını doğruladı.

AVRUPA ÜLKELERİNE YAYILIYOR

Bunun yanında Avrupa'da ise Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Hırvatistan, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde de ölümcül virüsle ilgili vakalar tespit edildi.

AB'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan koronavirüsle ilgili Avrupa Birliği Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Andrea Ammon'dan korkutan bir açıklama geldi. Salgının daha geniş alanlara yayılacağından endişe duyduklarını belirten Ammon, "Koronavirüs salgınının AB'de daha geniş alanlara yayılacağı senaryolarına hazırlanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 717'YE YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 768

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 768'e yükseldi. Son olarak sınırımızda Yunanistan'da görülen virüs, diğer komşumuz İran'da 19 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Avrupa'da ise 12 ölümle en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.