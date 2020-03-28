Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AB'den koronavirüsle mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe etme kararı aldı.

28.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:26
AB'den koronavirüsle mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Tunus 'a 250 milyon avro hibe etme kararı aldı.
AB Tunus Büyükelçisi Patrice Bergamini, Facebook hesabından, AB'nin Kovid-19 ile mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe etme kararı aldığı paylaşımında bulundu.
Tunus'ta Kovid-19'dan 8 kişi öldü, şu ana kadar 227 vaka tespit edildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığından Filistin 'e destek çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmesi için Filistin halkına tıbbi destek sunulması çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin toprakları ile mülteci kamplarındaki nüfus yoğunluğuna tıbbi imkanların yetersizliğinin de eklenmesiyle koronavirüsün hızla yayılabileceği belirtildi.
Tunus'un sınırlı da olsa elindeki imkanlarla Filistinlilere destek vermeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara üzerilerine düşen görevi yerine getirme ve Filistin halkına destek verme çağrısında bulunuldu.
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 97'ye yükseldiğini duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Facebook, Filistin, Tunus, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››AB'den koronavirüsle mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haberler
Doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya’da eyalet bakanı ölü bulundu Haberler
Almanya'da eyalet bakanı ölü bulundu
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber’in karantinaya uymadığı ortaya çıktı Haberler
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı Haberler
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti

Son Dakika Güncel Haberleri

00:44: Konya'da asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma - Haber 00:44: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 00:37: Fethiye'de birlikte yaşayan çiftin öldürülmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Haber 00:36: Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü - Haber 00:33: Eskişehir'de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı - Haber 00:07: Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı - Spor 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber