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AB'den Kovid-19'a yönelik mobil uygulama çağrısı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak mobil uygulama kullanılması çağrısında bulundu.

08.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:00
AB'den Kovid-19'a yönelik mobil uygulama çağrısı
Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak mobil uygulama kullanılması çağrısında bulundu.
AB Komisyonu, dijital araçların Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırmasında önemli rol oynayabileceğini açıkladı.
AB ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı ortak biçimde mobil uygulama kullanmaları tavsiye edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına da uygun olması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, AB Komisyonu'nun mevcut kriz karşısında etkili uygulamaları değerlendirdiği, ortak mobil uygulamaya yönelik detayların 15 Nisan'a kadar belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››AB'den Kovid-19'a yönelik mobil uygulama çağrısı - Ekonomi

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