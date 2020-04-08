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AB'den Kovid-19'la mücadele için "ortak ülkelere mali yardım" paketi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortak ülkelere yardım sağlamak için 15,6 milyar avro mali yardım paketi açıkladı.

08.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:08
AB'den Kovid-19'la mücadele için
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortak ülkelere yardım sağlamak için 15,6 milyar avro mali yardım paketi açıkladı.
AB Komisyonu yazılı açıklamayla, kararın AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile alındığını, temel amacın ortak ülkelere mevcut sağlık krizinde destek sağlamak olduğunu duyurdu.
Açıklamada, 15,6 milyar avro mali yardımın ülkelerin su ve sıhhi tesisat sistemleri ile araştırma, hazırlık kapasitelerine destek verme ve sosyo-ekonomik etkileri azaltmayı hedeflediği belirtilerek, 3,25 milyar avronun Afrika ülkelerine, 3,8 milyar avronun da Batı Balkanlar'daki ortaklara aktarılacağının altı çizildi.
AB, "taahhüt konferansı"na öncülük edecek
Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Virüs, sınır tanımıyor. Bu küresel sınamaya karşı güçlü uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, AB'nin yakın zamanda sanal ortamda Kovid-19'la mücadele bağlamında Dünya Sağlık Örgütüne destek sağlamak için bir "taahhüt konferansı"na öncülük edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Güncel
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