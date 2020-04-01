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AB'den Kovid-19 nedeniyle ücret destek programı hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için yeni ücret destek programı hazırladıklarını bildirdi.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
AB'den Kovid-19 nedeniyle ücret destek programı hazırlığı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için yeni ücret destek programı hazırladıklarını bildirdi.
Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 krizi nedeniyle "SURE" adlı yeni bir ücret destek programı teklifinde bulunacaklarını açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle günlük hayatların dramatik biçimde değiştiğini anımsatan von der Leyen, "Milyonlarca insan işe gidememesine rağmen halen market alışverişi yapmak ve faturalarını ödemek, şirketler ise para kazanmamalarına rağmen çalışanlarına ödeme yapmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, binlerce güçlü ve sağlıklı şirketin mevcut krizle başa çıkmaya çalıştığını aktararak, "Onların bizim desteğimize ihtiyacı var. Bu nedenle kısa süreli çalışma kavramını geliştirdik. Programla İtalya, İspanya ve diğer krizden en sert biçimde etkilenen ülkelere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bunu, diğer üye ülkelerin dayanışmasıyla gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kısa dönemli çalışma sistemi ile kriz döneminde milyonlarca kişinin işini koruyacağını belirten von der Leyen, programın Avrupa ekonomisinin canlanmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.
Von der Leyen, koronavirüs gibi geçici bir dış şok nedeniyle şirketlerin, çalışanların işine son vermemesi gerektiğini kaydetti.
Söz konusu sistemle, çalışanların işten çıkartılmaması için ücretlerinin bir kısmının kamu tarafından karşılanması öngörülüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Twitter, Ekonomi
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