Haberler » Güncel » AB'den Libya'da ateşkes açıklaması: 'Doğru yönde atılmış bir adım' - Haber

AB'den Libya'da ateşkes açıklaması: "Doğru yönde atılmış bir adım"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da yapılan ateşkesi "Doğru yönde atılmış bir ilk adım" olarak nitelendirdi.

13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:49AB'den Libya'da ateşkes açıklaması:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ve 'nın çağrısıyla 'da yapılan ateşkesi "Doğru yönde atılmış bir ilk adım" olarak nitelendirdi.

Rusya'da Libya'daki taraflar arasında görüşmeler devam ederken AB'den bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine Libya'da yapılan ateşkesin doğru yönde atılmış bir ilk adım olduğunu söyledi. Von der Leyen, "İhtiyaç duyulan şey birleşme, yeniden yapılanma ve birlik hükümeti için bir süreçtir. Gitmek için uzun bir yol var. Bunun Birleşmiş Milletler liderliğinde bir süreç olması gerekiyor. Bu son derece önemlidir" dedi.

Libya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya ve Türkiye'nin çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.

Libya yerel basınında yer alan haberlerde de bugün Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'ın Moskova'da görüşeceği belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'ya geldi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48  Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi toprağa verildi - Haber
16:47  Kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu kişiyi, ambulansa sırtında taşıdı - Haber
16:47  Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1) - Haber
16:46  Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı-2 ( DAMADIN VURULMA ANI) - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:41  Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 16:49:11