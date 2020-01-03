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AB'den Libya tezkeresi açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu savundu.

03.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:46 AB'den Libya tezkeresi açıklaması
Avrupa Birliği (AB), 'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu savundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Libya krizine askeri yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek, sahada çatışan taraflara destek vermenin ülkenin ve bölgenin istikrarsızlaşmasından öte bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin "endişe verici" olduğu öne sürüldü.
Tüm uluslararası aktörlerin, Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosuna, BM'nin çabalarına ve Berlin sürecine tam saygı duyması gerektiği belirtilen açıklamada, bunların Libya'da barışa giden tek yol olduğu ifade edildi.
Savaş yanlısı darbeci General Hafter
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
BM tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Hafter, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yollarla çözülebileceğini savunmuştu.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.
Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e destek veriyor.
Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri, BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Fayiz es-Serrac liderliğindeki UMH kontrol ediyor.

Avrupa Birliği, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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