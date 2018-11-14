AB'den Romanya'ya Yolsuzluk Suçlaması

Avrupa Birliği
(AB
) Komiseri Frans Timmermans, Romanya
'nın AB'ye olan uyumunu sorgulayarak, "Romanya'nın yozlaşmış hükümeti, hukukun üstünlüğünü zayıflatıyor" dedi.
Romanya'nın 2019 AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenmesine Avrupa Birliği Komiseri Frans Timmermans, Romanya hükümetini eleştirdi. Timmermans, "Romanya'nın yozlaşmış hükümeti, hukukun üstünlüğünü zayıflatıyor. Romanya hükümeti, geçtiğimiz 10 yıl boyunca yapılan yolsuzluklarla ve yargıya müdahalelerle demokrasiye giden yolu kapatmaktadır" dedi.
"Uyarılarımız dikkate alınmıyor"
Romanya hükumetinin AB'nin uyarılarına aldırış etmediğini iddia eden Timmermans, "Avrupa Birliği olarak Romanya'yı yargı alanında yapılan değişiklikler konusunda uyardık. Ancak Romanya, yargı üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yasalar çıkardı" ifadelerini kullandı.
"Yolsuzluğa engel olunmuyor"
Romanya'nın birçok alanda başarısız olduğunu söyleyen Timmermans, "Yolsuzlukla mücadeleye engel olmak için adeta çalışıyorlar. Hem Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis
, hem de hükümet, eleştirenleri susturmaya çalışmaktadır" diye konuştu. - BRÜKSEL
Avrupa Birliği,Romanya
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:22