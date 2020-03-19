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AB'den Rusya'ya koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirme suçlaması

Avrupa Birliği Kremlin'e yakın olan medya kuruluşlarını koronavirüsün (Covid-19) ciddiyeti konusunda halkı yanlış bilgilendirmekle suçladı. Brüksel Rusya'nın, "insanların hayatını tehlikeye attığını" belirtti.

19.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:43
AB'den Rusya'ya koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirme suçlaması
Avrupa Birliği, Rusya 'da Kremlin'e yakın olan medya kuruluşlarını koronavirüsün (Covid-19) ciddiyeti konusunda halkı yanlış bilgilendirmekle suçladı. Brüksel, Rusya'nın, "insanların hayatını tehlikeye attığını" savunuyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi sözcüsü, "Covid-19 konusunda bilgilendirmeme kampanyasına yoğunlaşılıyor, bunun kaynağı ya Rusya ya da Kremlin'e yakın kurumlar. Rusya ile irtibat halindeyiz ancak suçlamaları kabul etmiyorlar." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Koronavirüs, Rusya, Dünya

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