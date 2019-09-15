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AB'den "Saudi Aramco" saldırısı sonrası itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulunarak itidal çağrısı yaptı.

15.09.2019 16:04AB'den
Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulunarak itidal çağrısı yaptı.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) dün düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Bölgede gerginliğin yüksek seyrettiği bu dönemde, saldırılar diyalog ve gerginliği azaltma girişimlerine zarar veriyor." ifadesi kullanıldı.
Saldırılardan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "AB, güçlü bir şekilde itidal çağrısında bulunuyor." vurgusu yapıldı.
Saudi Aramco petrol tesisine saldırı
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: AA

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