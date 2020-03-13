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AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.

13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:31
AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.

Brüksel 'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ursula von der Leyen, Brüksel, Dünya

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