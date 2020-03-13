AB'den sınırlarını kapatan ülkelere uyarı; italya'ya ise destek mesajı
Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.
13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:31
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı alan bazı üye ülkeleri uyardı.
Brüksel 'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi.
Brüksel 'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, " Dünya Sağlık Örgütü genel anlamda seyahat yasağı konmasını etkili bulmuyor. İnsanların hayatını ve şirketleri olumsuz etkiliyor." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ursula von der Leyen, Brüksel, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Haberler
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Haberler
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı