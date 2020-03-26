AB'den ticaret akışının sağlanması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini sınırlandırmak için ticaret akışını sağlamak ve tedarik zincirini açık tutmak gerektiğini bildirdi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi bitiminde açıklama yayımladı.Açıklamada, G20 ülkelerinin, ekonomik sıkıntıları azaltmak, çalışanları ve şirketleri desteklemek için makroekonomik politikalar dahil bütün araçları eş güdümlü biçimde harekete geçirmeleri gerektiği kaydedildi.AB'nin koronavirüse karşı mücadelede uluslararası iş birliğini desteklediği anımsatılan açıklamada, "Sağlık ve ekonomi alanlarında hızlı, büyük ve koordine küresel eylemler gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, koronavirüs salgının ekonomideki olumsuz etkilerini sınırlandırmak için ticaret akışının sağlanması ve tedarik zincirinin açık tutulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA