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AB'den ticaret yasalarını güncelleme adımı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ihtilaf çözüm sisteminin kilitlenmesinin ardından ticari konularda misilleme yapabilmek için birlik kurallarında değişikliğe gidilmesini teklif etti.

12.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:56AB'den ticaret yasalarını güncelleme adımı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ihtilaf çözüm sisteminin kilitlenmesinin ardından ticari konularda misilleme yapabilmek için birlik kurallarında değişikliğe gidilmesini teklif etti.
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan, ABD'nin yeni hakim atamalarını engelleyerek DTÖ'nün temyiz organı işleyişini kilitlemesinin ardından yeni düzenleme teklifini açıkladı.
Mevcut mevzuat gereği ticari konularda AB'nin misilleme yapılabilmesi için DTÖ itiraz süreçlerinin tamamlanması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, yeni düzenleme ile DTÖ'nün temyiz kararı olmamasına rağmen AB'nin ticari tedbirlere başvurabileceği bildirildi.
Açıklamada, yeni mekanizmanın AB'nin taraf olduğu bölgesel veya ikili ticaret anlaşmalarında yaşanabilecek uzlaşmazlıkların giderilmesi için de kullanılacağı kaydedildi.
Söz konusu yeni düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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