AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.
09.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:36
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.
Michel, Erdoğan ile Brüksel'de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.
Bu akşam Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının uygulanması, güvenlik ve bölgede istikrarın sağlanması gibi konuların masada olacağını söyleyen Michel, "Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli." dedi.
Michel, "Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız." diye konuştu.
Michel, Erdoğan ile Brüksel'de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.
Bu akşam Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının uygulanması, güvenlik ve bölgede istikrarın sağlanması gibi konuların masada olacağını söyleyen Michel, "Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli." dedi.
Michel, "Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması
Etiketler : Charles Michel, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
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