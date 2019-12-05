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AB'den Türkiye'ye: Libya ile yapılan anlaşma metni geciktirilmeden bize ulaştırılmalı

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan" ile tam dayanışma içinde olunduğunu belirterek, Türkiye'ye AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması çağrısında bulundu.

05.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58AB'den Türkiye'ye: Libya ile yapılan anlaşma metni geciktirilmeden bize ulaştırılmalı
Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan" ile tam dayanışma içinde olunduğunu belirterek, 'ye AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanmadığı belirtilerek, "Mutabakatın içeriği netleştirilmeli. Metnin gecikmeden AB'ye iletilmesini bekliyoruz." talebinde bulunuldu.
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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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