Haberler » Güncel » AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek

AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB'nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

06.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:16 AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB'nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB'nin Türkiye'nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi.  Popowski, "Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak" ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-AB Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski'nin açıklamaları

-AB Komisyonu toplantısından görüntüler



Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:22   Balıkesir'de terör propagandası operasyonu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
00:20   İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
00:20   Adana komşular arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki ahmet tabancayla başından vuruldu
00:15   İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
7.11.2019 00:23:39