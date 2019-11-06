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Ab'den türkiye'ye mülteciler için 50 milyon euroluk destek

AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destekBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB'nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

06.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:34
AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek
Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB'nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.
Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB'nin Türkiye'nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi. Popowski, 'Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak' ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.
Ab'den türkiye'ye mülteciler için 50 milyon euroluk destek

Avrupa Birliği, Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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