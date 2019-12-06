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AB'den Ukrayna konulu "Normandiya Dörtlüsü"ne destek

Avrupa Birliği (AB), Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna'nın katılımıyla 9 Aralık'ta Paris'te düzenlenmesi planlanan "Normandiya Dörtlüsü"nü desteklediğini açıkladı.

06.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:22AB'den Ukrayna konulu
Avrupa Birliği (AB), Almanya, Rusya, ve 'nın katılımıyla 9 Aralık'ta Paris'te düzenlenmesi planlanan " Dörtlüsü"nü desteklediğini açıkladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB'nin "Normandiya Dörtlüsü"ne taraf olmadığını ancak AB'nin bu süreci ve Minsk Anlaşmaları'nın uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.
Stano, "Tüm taraflara Ukrayna halkı için bu plana destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla yapılacak olan "Normandiya Dörtlüsü" liderler zirvesi, 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Avrupa Birliği, Normandiya, Ukrayna, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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