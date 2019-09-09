Haberler» Ekonomi» Haber

AB'den Ürdün'e mali destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün'e 500 milyon avroluk makro finansal destek verilmesini teklif etti.

09.09.2019 16:34 AB'den Ürdün'e mali destek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün'e 500 milyon avroluk makro finansal destek verilmesini teklif etti.
AB Komisyonu, Ürdün'e toplam 500 milyon avroluk makro finansal destek sağlanmasına yönelik teklifini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu finansmanla Ürdün'de yapısal reformların, büyümenin ve yatırımların teşvik edileceği kaydedildi.
Ürdün'e AB Komisyonu'nun teklif ettiği mali yardımın sağlanabilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Avrupa Birliği, Ürdün, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:38   Borsada değer kaybeden hisseler
18:38   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:34   Borsada endekslerin değişimi
18:34   Borsada işlem hacmi sıralaması
18:32   Borsada günlük işlemler (1)
18:32   Borsada günlük işlemler (2)