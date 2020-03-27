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AB'den Yemen'de ateşkese destek açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de ortaya çıkan ateşkes ortamından duyduğu memnuniyet dile getirildi.

27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
AB'den Yemen'de ateşkese destek açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, Yemen 'de ortaya çıkan ateşkes ortamından duyduğu memnuniyet dile getirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen Yemen Hükümeti, BM Genel Sekreteri'nin mevcut korona virüs salgınıyla savaşmak için Yemen'de ateşkes çağrısını destekledi. Benzer şekilde Ansar Allah hareketi, Bahai topluluğunun üyelerinin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bir dizi karar açıkladı ve uzlaşma havasına katılma ve kapsamlı bir siyasi anlaşmayı müzakere etme isteğine işaret etti. Bunlar doğru yönde memnuniyetle atılan adımlardır" ifadeleri kullanıldı.

AB'nin açıklamasında ayrıca "Yemen'deki savaş 5 yıldan fazla sürdü. Yemen ve vatandaşlarına anlatılmamış acı ve yıkım getirdi. Artık korona virüsünün yayılmasıyla ortaya çıkan ek tehdit, tarafların ortak bir amaç için silah bırakmasını ve güçlerini birleştirmesini daha da zorunlu hale getiriyor. Avrupa Birliği, tarafların bu amaç için uygun güven artırıcı mekanizmalar oluşturmada BM Özel Temsilcisi ile yapıcı bir şekilde işbirliği sürdürmelerini beklemektedir. Avrupa Birliği, Yemen halkının yararı ve bölgesel istikrar için bu kritik çabaya girişirken Özel Temsilciye ve ekibine tam destek vermeye devam edecektir" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Yemen, Güncel

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