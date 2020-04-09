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AB'den Yemen için insani yardım çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Yemen halkına acilen gıda ve sağlık malzemeleri ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

09.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:57
AB'den Yemen için insani yardım çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Yemen halkına acilen gıda ve sağlık malzemeleri ulaştırılması gerektiğini bildirdi.


AB'den yayınlanan resmi mesajda, Yemen'de ateşkes ilanından duyulan memnuniyet vurgulanarak Yemen halkına acilen gıda ve sağlık malzemelerinin ulaştırılması gerektiği belirtildi. AB Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "AB, Çarşamba günü Suudi Arabistan Krallığı tarafından Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu adına ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor. Çatışmaya katılan yerel tarafların yani Yemen hükümeti ve Ansar Allah hareketinin derhal tüm düşmanlıkları durdurması ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde iyi niyetle görüşmelere başlaması zorunludur" denildi.


Açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından önerilen taraflar arasında yapılacak bir toplantı, çatışmayı sona erdirmenin yollarını tartışmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. AB, tarafları sürece gerçekçi ve yapıcı bir şekilde katılmaya ve amacına zarar verebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya teşvik eder" ifadeleri kullanıldı.


İnsani ve tıbbi yardımların acilen ulaştırılması çağrısı


Açıklamada ayrıca, "Ticari mallar, özellikle ilaçlar ve insani yardımlar bu kritik dönemde engelsiz akmaya ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam etmelidir. Korona virüsü pandemisi sınır tanımıyor ve dost ya da düşman arasında ayrım yapmıyor. Altı yıl süren savaşın yıktığı bir ülke üzerindeki etkisi felaket olabilir" ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekildi.


AB'nin BM Özel Temsilcisini ve ekibini tam olarak desteklediği belirtilirken taraflara ve diğer ilgili paydaşlara ulaşmak da dahil olmak üzere tüm Yemenlilerle olan dayanışmasını güçlendireceği ifade edildi.


Öte yandan altı yıldan bu yana devam eden savaş nedeniyle Yemen halkı büyük bir açlık ve sefalet yaşıyor. Ortaya çıkan bu barış ortamı sayesinde Yemenlilerin ihtiyacı olan gıda ve tıbbi ihtiyaçlarının ulaştırılması için bir umut oluşturuyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Yemen, Politika
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