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AB'den Yunanistan'ın internet altyapısı desteğine onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın hızlı internet altyapısını genişletmek için 300 milyon avroluk kaynak aktarmasına onay verdi.

31.07.2019 13:27 AB'den Yunanistan'ın internet altyapısı desteğine onay
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın hızlı internet altyapısını genişletmek için 300 milyon avroluk kaynak aktarmasına onay verdi.
AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant internet ağının geliştirilmesine 300 milyon avroluk destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.
Yunanistan'ın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği bölgelerde internet ağını geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi

Kaynak: AA

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