Haberler » Güncel » Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor - Haber

Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor

AB Dış İlişkiler Konseyi DEAŞ'lı teröristlerin iadesini görüşüyorBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi öncesi bazı bakanlar, Türkiye'nin geri göndermek istediği AB vatandaşı DEAŞ'lılara dair açıklamalarda bulundu.

11.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:25
AB Dış İlişkiler Konseyi DEAŞ'lı teröristlerin iadesini görüşüyor
Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi öncesi bazı bakanlar, 'nin geri göndermek istediği AB vatandaşı DEAŞ'lılara dair açıklamalarda bulundu.
Avusturya Federal Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Avusturya, AB vatandaşı DEAŞ'lıların Avrupa'ya dönmesi konusunda endişeli değil, çünkü Avusturya vatandaşlarının tutulduğu yer Türkiye'nin operasyon bölgesine dahil değil dedi.
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn AB vatandaşı DEAŞ'lıların Avrupa'ya geri gönderilmesi konusu üzerine, Bu konunun tartışılması gerekiyor. Avrupa'nın bu sorunlarla baş etmesi bekleniyor. Öte yandan, özellikle kadınlar ve çocukları göz önünde bulundurduğumuzda üstlenmemiz gereken belli bir sorumluluk var açıklamasında bulundu.
Öte yandan Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ise toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Türkiye zorlu bir partner. Umarım Türkiye ile birçok sorun hakkında dürüst ve samimi diyalog kurabiliriz. Bir şekilde Türkiye ile konuştuğumuzdan daha fazla Türkiye hakkında konuşuyoruz dedi.
Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Milli Ağaçlandırma Günü"ne destek
18:16 Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı
18:16 Aydın nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu
18:16 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi 2
18:16 Türkiye ile kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:19:57