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AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

03.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:15AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün 'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.



Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

3.03.2020 09:55:20