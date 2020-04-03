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- AB Dışişleri Bakanları korona gündemiyle toplandı

- AB Dışişleri Bakanları korona gündemiyle toplandı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, korona gündemi ile toplandı.

03.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:36

- AB Dışişleri Bakanları korona gündemiyle toplandı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, korona gündemi ile toplandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisinin arttırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, korona virüs salgınının AB'ye etkilerine karşı atılacak adımları görüşmek üzere video konferans yoluyla toplandı. Toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının toplantıda, ülkeleri dışında mahsur kalan AB vatandaşlarının geri getirilmesi, üçüncü ülkelerle dayanışma ve yalan haberlerle mücadele konularının ele alındığını belirtti. Borrell, basın toplantısında ayrıca gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Basın toplantısında Dışişleri bakanları Konsey toplantısına ilişkin detaylar veren Borrell, 'AB ülkelerinden binlerce kişi hala ülkeleri dışında mahsur bulunuyor, bunların güvenli bir şekilde evlerine kavuşturulmaları için AB üye ülkeleri girişimler yapacak' dedi.

Toplantıda ayrıca uluslararası yardımlaşma ve AB'nin üçüncü ülkelerde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında verebileceği desteklere değinildiğini bildirirken, Afrika ülkelerine dikkat çeken Borrell, "Biz Avrupa'da bu kadar gelişmiş koşullara sahip olmamıza rağmen zor durumda iken Afrika çok büyük imkansızlıklar içinde yaşıyor. Afrika'nın Korona virüsle mücadelede desteğe ihtiyacı var. Bugün ayrıca AB olarak Afrika'ya nasıl destek olunacağı ele alındı" dedi.

Öte yandan Libya, Suriye, Yemen gibi ülkelerde korona virüs krizinin devam ettiğini belirten Borrell, "BM'nin bu ülkelerde salgınla mücadelesini ve genel ateşkes çağrısını destekliyoruz. Korona virüs ile mücadele de gereken desteği vermeye hazırız. Yaptırım altındaki ülkelerde de korona virüs ile mücadeleye destek olmak için BM'nin yaklaşımlarını destekliyoruz" diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanlarının gündeminde yer alan diğer bir konu olan yalan haberler konusuna da değinen Borrell, "Virüs hakkındaki yalan haberler halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Yalan haberlerle ve halkımız üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek zorundayız. AB Dış Eylem Servisi olarak özel bir çaba ile sosyal medya başta olmak üzere yalan haberlerle mücadele programı yürütülecek" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Yunan basınının AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde son durumu sorması üzerine Borrell, "Benim ve Sayın Çavuşoğlu'nun ekipleri koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyorlar. Türkiye ile ilişkilerimiz sığınmacılar konusuyla sınırlı değildir. Değişik konularda Türkiye ile yakın ilişkiler içindeyiz. Bazı sorunlar olduğu doğru. Ancak Türkiye ile ilişkilerimiz diyalog içinde yürüyor" dedi.

Son günlerde basına yansıyan ABD'nin Fransa ve bazı AB ülkelerine gitmesi gereken sağlık malzemelerine el koyduğu ya da son anda satın aldığı iddialarına AB'nin herhangi bir tepkisi olup olmadığı sorusuna cevap veren Borrell, ""ABD ile iyi ilişkiler içindeyiz. Başka şekilde olması beklenemez. Bu bahsettiğiniz konular ABD ile bazı ülkeler arasında ikili konulardır. AB'nin herhangi bir inisiyatifi yoktur" dedi.

- AB Dışişleri Bakanları korona gündemiyle toplandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Türkiye, Afrika, Güncel

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- AB Dışişleri Bakanları korona gündemiyle toplandı
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