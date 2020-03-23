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AB Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gündemdeki konuları ele almak üzere toplantı yaptı.

23.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:58
AB Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gündemdeki konuları ele almak üzere toplantı yaptı. Toplantı, korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden video-konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Avrupa'yı yeni merkez üssü haline getiren korona virüs, Avrupa ülkelerinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs gündemiyle toplanan AB Dışişleri Bakanları, toplantıyı salgın nedeni ile internet üzerinden video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantı sonunda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Borrell, yaptığı açıklamada toplantıda korona virüs salgınının Avrupa'daki son durumun görüşüldüğünü aktarırken, AB'nin dışında olan ve dönmesi gereken vatandaşların durumunu ele aldıklarını bildirdi. Borrell, korona virüs salgınının komşu ülkelerdeki durumu ele aldıklarını ifade ederken, İran gibi korona virüs salgınından ağır şekilde etkilenmiş ülkelere mali yardım gibi konuları görüştüklerini kaydetti. Borrell, korona virüs salgını hakkında yapılan yalan haberlere değinerek çok tehlikeli olduklarını ve AB vatandaşları üzerinde travmaya neden olduklarını vurguladı.

Toplantıda Türkiye hakkında da görüşüldü

Borell, yapılan toplantıda AB Dışişleri Bakanları ile AB-Türkiye ilişkilerinin de ele alındığını açıklarken, AB olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile resmi düzeyde görüşmelerin başlatılacağını duyurdu. Borell, ayrıca Türkiye ile devam eden bir anlaşmalarının bulunduğunu bu anlaşmada yerine getirilmeyen kısımların olduğunu dile getirirken, bu kısımların gümrük birliği ve vize serbestisi olduklarını ifade etti. Borell, AB ile Türkiye arasında görüş ayrılıklarının olduğunu fakat sığınmacıların Türkiye ve AB'yi yakından ilgilendirdiğini vurgularken, Türkiye-Yunanistan sınırında ilk günlere göre daha iyi bir manzara olduğunu ifade etti.

Borell, yaptığı açıklamada son olarak Libya konusunda da görüşmelerin yapıldığını belirtirken, bir sonuca ulaşılamadığını fakat üye devletler arasında silah ambargosu içeren bir anlaşma amaçladıklarını açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Politika

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