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AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.

27.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:17

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayınlanan kararda, " 'nin Doğu Akdeniz'deki yasadışı sondaj faaliyetinin devam etmesi nedeniyle iki kişi kara listeye alındı" dendi.

İKİ KİŞİNİN FAALİYETLERE KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kara listeye alınan iki Türk vatandaşın, Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine katıldığı ileri sürüldü.

YAPTIRIM KARARIYLA İKİ TÜRK VATANDAŞINA AB'YE GİRİŞ YASAĞI GELİYOR

Daha önce iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi'nde onaylanmasının beklendiğini bildirilmişti. Yaptırım kararı, iki Türk vatandaşının AB'de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulmasını ve AB'ye giriş yasağı konulmasını öngörüyor.

AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi, Güncel


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