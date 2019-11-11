AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı

AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yaptırımın gerekçesi olarak ise Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri gösterildi.

Bakanların açıklamasında, "Söz konusu taslak, Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj çalışmalarına dahil olan şahıs ve kurumların mal varlıklarının dondurulmasının ve seyahat yasağı getirilmesinin önünü açmıştır." denildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE GEMİLERİN KAPTANLARI VE KOMUTANLAR VAR

Yaptırım uygulanması öngörülen isim ve kurumlar ise henüz belirlenmedi. Konuya yakın kaynaklara göre listede sondaj gemilerinin kaptanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu komutanların olması bekleniyor. Diplomatlara göre ekim ayında alınan ve hayata geçirilmesi için bugün düğmeye basılan yaptırım kararının aşamalı olarak ilerlemesi, Türkiye'ye AB'nin sondaj çalışmalarını sonlandırması için fırsat tanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah satışlarının askıya alınmasıyla AB ile Ankara arasındaki ilişkiler gerilmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları uluslararası diplomaside gündem olmaya devam ediyor. Türkiye Yavuz sondaj gemisiyle çalışmalarını yürütürken, bu durum önce Kıbrıs Rum yönetimini çileden çıkardı.

Ekim ayının başında bir açıklama yayınlayan Rumlar, Türkiye'nin yasa dışı bir adım attığını iddia etmiş ve Yavuz sondaj gemisinde çalışanları 'uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit etmişti. Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

Bu açıklamadan sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Yunanistan ziyaretinde de gündem Türkiye olmuştu. Türkiye'yi Pompeo'ya şikayet eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'nin son hamleleri Kıbrıs'ın egemenlik hakkının ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.