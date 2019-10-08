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Ab düzenleyicileri boeing 737 max'ın dönüşünü geciktirecek

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA)Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçuşuna izin verme konusunda endişeleri olduğunu reddetmesi ardından, Wall Street Journal'a konuşan kimi kaynaklar Ajans'ın ABD Federal Havacılık Yönetimi'ni (FAA) yenilenen uçuş kontrol sistemlerinin halen...

08.10.2019 16:18Ab düzenleyicileri boeing 737 max'ın dönüşünü geciktirecek
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA)Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçuşuna izin verme konusunda endişeleri olduğunu reddetmesi ardından, Wall Street Journal'a konuşan kimi kaynaklar Ajans'ın ABD Federal Havacılık Yönetimi'ni (FAA) yenilenen uçuş kontrol sistemlerinin halen şüpheli olduğu konusunda uyardığını açıkladılar.
İkili bilgisayar sistemlerinin çözümlemelerindeki bazı detayların EASA'nın uçuş yasağına devam etme kararına yol açarken, FAA Boeing 737 MAX tipi uçaklara uçuş izni verdi.
EASA uçağın yazılımının iki ünitenin de yedekleme için paralele işlemesi gerektiğini savunurken, FAA uçuş sistemlerinin hala kontrol edildiğini açıkladı.



Boeing 737, Avrupa, Ajans, Ekonomi

Kaynak: DHA

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