AB Ekonomi Müsteşarları Eskişehir'de Buluştu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ekonomi müsteşarları ve AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) bünyesindeki AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde, bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirmek üzere kente geldi.ETO Başkanı Metin Güler, AB üyesi 13 ülkeden 19 ekonomi müsteşarı ve bürokratın katımıyla ETO Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Avrupa Birliği Ekonomi Müsteşarları Toplantısı"nda, Eskişehir'in AB üyesi ülkeler ile ekonomik ve kültürel iş birliğine değinerek, her iki taraf arasındaki bağların güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.Eskişehir'in 2017 yılında gerçekleştirdiği 2,2 milyar dolar ihracatın yüzde 43'ünü AB üyesi ülkelere yaptığını belirten Güler, şehrin ihracat yelpazesinde ilk 10 sırada 9 AB üyesi ülkenin yer aldığını kaydetti.Güler, Eskişehir'in sadece bölgenin değil ülkenin de adeta yükselen yıldızı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Eskişehir aynı zamanda yüksek teknolojik ürün üreten bir şehirdir. Havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya... Türkiye'deki üretim yelpazesine baktığımızda uçak moturu, dizel lokomotif ve kompresör Eskişehir'de üretilmektedir. Beyaz eşyada, buzdolabı ve kurutma makinesinin yüzde 60'ı burada üretilmektedir. Eskişehir turizm noktasında da önemli kazanımlar içindedir. Dünyanın birçok otel zincirinin kentimize yatırım yaptığını görmekteyiz. Şu an itibarıyla başta AB olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden kentimize inanılmaz yatırım talebi var. Avrupa'daki yatırımcıları da yatırım için Eskişehir'e davet ediyoruz. Bu temasların kazan kazan anlayışıyla ülkeler adına önemli iş birlikleri yaratacağına da inanıyoruz."AB tarafından Türk iş insanları ve vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunun ticareti zorlaştırdığına da değinen Güler, "Zorunlu vize uygulamasını, oda olarak yaptığımız vize kolaylığı anlaşmalarıyla çözmeye çalıştık. İtalya, Fransa ve Macaristan büyükelçilikleri aracılığıyla Eskişehir'deki tüccar ve sanayicilere uzun süreli Schengen vizesi sağladık. Türk iş insanları ve vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmalıdır. Uygulanan çifte standardın geri kabul anlaşması çerçevesinde sona erdirilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı."Saha ziyaretleriyle ekonomi ve sektörlerin durumunu değerlendiriyoruz"AB Delegasyonu Ticaret Birimi Bas¸kanı Bartosz Przywara da sanayisi, üniversiteleri, eğitimli nüfusu ve iyi altyapısıyla turistleri çeken Eskişehir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Ankara'da konuşlanmış AB delegasyonunun, üye ülkelerin büyükelçilikleriyle yakın temas içinde bulunduğuna işaret eden Przywara, şunları söyledi:"Buradaki personel her ay toplanıp ticari ilişkileri değerlendirmektedir. Bizler de zaman zaman saha ziyaretleri yaparak ekonomi ve sektörlerin durumunu değerlendiriyoruz. Eskişehir ziyareti de bu çalışma ziyaretlerinden biri. Bazı sanayi bölgelerini ve fabrikaları dolaşacağız. Önemli bir enerji entegrasyon projesi TANAP ile TÜLOMSAŞ, TEI ve çeşitli potansiyel iş ortaklarımızla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Türkiye AB arasındaki çeşitli siyasi dalgalanmalara rağmen ekonomik ilişkiler halen güçlü bir şekilde devam etmekte. Türkiye AB'nin 5. ticaret ortağı olmayı sürdürmektedir."Przywara, AB, AB üyesi ülkeler ve Türkiye arasında, delegasyonlarının da destek olmaya çalıştığı büyük bir ilişkiler yelpazesi bulunduğunu belirterek, "ETO da bu ilişkilerin gelişmesinde 2010 yılında kurdukları AB Bilgi Ofisi ile katkı sağlıyor. Türkiye çapında bu tür bilgi merkezlerinden 20 tane var. AB ve Türkiye arasında ekonomik ve kültürel işbirliğinin gelişmesine destek oluyorlar." ifadesini kullandı.