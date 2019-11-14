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AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avrupa Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:26AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.
Öte yandan, AB ve Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.
İstihdam, geçen yılın üçün çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 0,9, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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