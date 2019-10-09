Haberler » Dünya » AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir

AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir

Lüksemburg'da toplanan Avrupalı yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmayı planladığı operasyonun yeni bir göç krizine neden olmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.

09.10.2019 13:51AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir
Lüksemburg'da toplanan Avrupalı yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmayı planladığı operasyonun yeni bir göç krizine neden olmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs'ın salı günü Avrupa Birliği içişleri bakanlarına gönderdiği ortak bildiride son aylarda "göçmen sayısının inanılmaz bir şekilde arttığı" ve yeni bir "krizin kapıda" olduğuna yönelik birçok işaret gördüklerini ifade etti. Söz konusu ülkeler, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden yardım talep ederek endişelerini dile getirdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
14:42 Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı
14:37 Rusya'dan ABD'ye "tehlikeli oyun" suçlaması
14:37 AB Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan kaygılı
14:37 Hessen'da kamyonla araçlara çarpan zanlı tutuklandı
14:37 Pro Asyl: Erdoğan bir göç nedenidir
14:21 Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde
14:21 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: Türkiye'de üç ayrı davadan hayal kırıklığı çıktı
9.10.2019 14:43:46