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AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 8 iş adamı ve 2 şirketi ekleme kararı aldı.

17.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:16

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. Açıklamada, 'de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde Esed rejimine doğrudan fayda sağlayan projeler geliştirdikleri için 8 iş adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

MAL VARLIĞI DONDURULAN KİŞİ SAYISI 277'YE ÇIKTI

Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı da 71'e çıktı. Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, Beşşar Esed, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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