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AB fosil yakıt fonlamasını durduracak

Avrupa Birliği maliye bakanları, Brüksel'de düzenledikleri toplantının ardından yayınladıkları ortak açıklama ile Avrupa Yatırım Bankası'nı (EIB) petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıt projelerini fonlamayı durdurması için uyardılar.

11.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:08AB fosil yakıt fonlamasını durduracak

Avrupa Birliği maliye bakanları, Brüksel'de düzenledikleri toplantının ardından yayınladıkları ortak açıklama ile Avrupa Yatırım Bankası'nı (EIB) petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıt projelerini  fonlamayı durdurması için uyardılar.

The New York Times'ın haberinde, "Bu, Avrupa Birliği'nin iklim politikasında büyük bir değişiklik  anlamına geliyor ve fosil yakıt projeleri için milyarlarca euro  büyüklüğünde fonlamanın durabileceğini ifade ediyor" denildi.

Böylece, daha önce yalnızca kömür üretimi-tüketimine karşı çıkan AB üyesi ülkelerin maliye bakanları ilk kez, iklim krizinin temel nedenleri arasında gösterilen fosil yakıtlara karşı bir bildiriyi imzalamış oldular.

EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar euro (2.1 milyar dolar) fonlama sağladı ve 2013 yılından bu yana sağladığı fonlama 13.4 milyar euro düzeyine yükseldi.



Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

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