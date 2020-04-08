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AB, gelişmemiş ülkelere Covid-19 nedeniyle yardım yapacak

Avrupa Birliği (AB), başta Afrika olmak üzere AB'ye coğrafi olarak yakın ülkelerden korona virüsü ile mücadelede yetersiz kalan çevre ülkelere mali yardım yapacağını duyurdu.

08.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:28
AB, gelişmemiş ülkelere Covid-19 nedeniyle yardım yapacak
Avrupa Birliği (AB), başta Afrika olmak üzere AB'ye coğrafi olarak yakın ülkelerden korona virüsü ile mücadelede yetersiz kalan çevre ülkelere mali yardım yapacağını duyurdu.

AB, başta Afrika olmak üzere AB'ye coğrafi olarak yakın ülkelerden korona virüsü ile mücadelede yetersiz kalan çevre ülkelere mali yardım yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama AB Dış Eylem Servisi tarafından geldi. Açıklamada, "AB Afrika'daki en savunmasız ülkelere, AB'nin çevresinde bulunan Batı Balkanlar, Doğu Ortaklığı ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler 'e yardım edecek. Yardımlarda ayrıca çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler, göçmenler, mülteciler, ülke içinde yerinden olmuş kişiler ve ev sahibi topluluklar da dahil olmak üzere en fazla risk altındaki kişilere odaklanacaktır" denildi.

Ayrıca AB'nin desteğinin amacının acil sağlık krizine ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani ihtiyaçlara cevap vermek olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in (BM) müdahale planlarını desteklemeyi ve etkilenen ülkelerde insani destek sağlanmasını, sağlık, su ve sanitasyon sistemlerinin yanı sıra ortak ülkelerin salgın ile başa çıkma kapasitelerinin ve hazırlıklarının güçlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanarak özel sektöre destek ve yoksulluğu azaltmak için hükümet reformları da dahil olmak üzere acil sosyal ve ekonomik sonuçları azaltmayı hedeflemektedir" ifadeleri kullanıldı.

AB'nin Birleşmiş Milletler, uluslararası finansal kurumlar, G7 ve G20 ile ortaklaşa, koordineli, çok taraflı bir müdahaleyi teşvik edeceği belirtildi. AB'nin yardımlarını "Avrupa Takımı" adı verilen özel bir ekiple yönlendireceği ve bu kapsamda 20 milyar Euro'luk bir dilimin kullanılacağı bildirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Karayipler, Afrika, Güncel
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