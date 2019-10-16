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Ab göçten sorumlu komisyon üyesi ankara'yı ziyaretimde yapıcı görüşmeler yapıldı

AB Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Ankara'yı ziyaretimde yapıcı görüşmeler yapıldıBelçika, (DHA) - Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos, Ankara'daki görüşmelerimizin ana konusu göçmenlerin düzensiz ve kontrol dışı Türkiye'den...

16.10.2019 17:46
AB Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Ankara'yı ziyaretimde yapıcı görüşmeler yapıldı
Belçika, (DHA) - Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos, Ankara'daki görüşmelerimizin ana konusu göçmenlerin düzensiz ve kontrol dışı Türkiye'den ayrılmalarını önlemekti. Bahsettiğim bu konular Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl olduğu sorusunu cevaplıyor dedi.
Avrupa Göç Gündemi'nin uygulanmasına ilişkin ilerleme raporu konulu toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan ve Ankara'yı ziyaretinde yapıcı görüşmeler yapıldığını belirten Avramopulos, Türkiye mültecilere ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği'ne (AB) göre göçmen yönetimi söz konusu olunca Türkiye önemli bir ortak. Ankara'daki görüşmelerimizin ana konusu göçmenlerin düzensiz ve kontrol dışı Türkiye'den ayrılmalarını önlemekti. Bahsettiğim bu konular Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl olduğu sorusunu cevaplıyor dedi.
Öte yandan Avramopulos kendisine yöneltilen Türkiye'nin kapıları mülteciler için Avrupa'ya açması sorusuna Politik bir yorum yapayım. Göç konusu görüşmelerde bir pazarlık veya müzakere aracı olarak kullanılmadı. Bu konu çok daha önemli ve bunu çok iyi biliyoruz. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 3.5 milyon mülteci var. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarını övüyoruz diyerek yanıt verdi.
Ab göçten sorumlu komisyon üyesi ankara'yı ziyaretimde yapıcı görüşmeler yapıldı

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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