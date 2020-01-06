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AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter'e bağlı silahlı unsurların başkent Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.

06.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:40 AB, Hafter milislerinin Trablus'taki askeri okul saldırısını kınadı
Avrupa Birliği (AB), 'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter'e bağlı silahlı unsurların başkent 'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki son gelişmelerin Trablus çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olacağını bildirdi.
Borell, cumartesi günü askeri okula yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu gibi saldırıların sadece insanı dramı ve şiddeti artıracağını vurguladı.
Libya'da siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine dikkati çeken Borell, tüm tarafları Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dahil olmaya davet etti.
Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saatinden önce bahçede toplandıkları sırada, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda 30 öğrenci hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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