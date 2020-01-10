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AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Washington'ın 'hatalı ve zararlı' hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor" dedi.

10.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:55

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası intikamın alınacağını söyleyen , ABD üslerini bombalamıştı. Peş peşe üslere füze atan İran'ın Amerika'ya karşı öfkesi ise dinmiyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Tasnim Ajansı'nda yer alan habere göre, dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü ve "ABD, tıp ve gıda ürünlerinde bile İran'a karşı yaptırımları güçlendirerek, ekonomik terör yoluna başvurdu ve İran'ın büyük komutanına 'suikast' düzenleyerek tüm uluslararası düzenlemeleri ihlal etti" dedi.

Ayrıca Ruhani'nin "Washington'ın 'hatalı ve zararlı' hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor" diyerek Avrupa'ya, ABD'nin 'terörist faaliyetlerine' tepki gösterme çağrısında bulunduğu belirtildi.

"AVRUPA BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

AB'nin Washington'dan bağımsız bir tutum sergilemesi gerektiğini ve Avrupalıların İran'ı tamamen hayal kırıklığına uğratmasını engellemesi gerektiğini de vurgulayan Ruhani "AB, dünyada ağır sorumluluğu olan büyük bir güçtür. Eğer bölgesel barışı ve istikrarı güçlendirecek bir yol izleme niyetindelerse, Tahran AB ile ortaklığa ve işbirliğine hazır olacak" dedi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

"EN GÜÇLÜ ORDU BİZİZ"

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA


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