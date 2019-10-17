"AB ile İlgili Çalışmaların Eş Güdümü" genelgesi yayımlandı

"Avrupa Birliği (AB) ile İlgili Çalışmaların Eş Güdümü" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefi doğrultusunda hayata geçirilen siyasi, ekonomik ve sosyal reformların, Türkiye'nin köklü değişimine büyük katkı sağladığı, bölgesinde ve uluslararası alanda güçlü bir aktör olmasına yol açtığı vurgulandı.

AB müktesebatının bu süreçte toplumsal hayatın hemen her alanını kapsadığı ve bu yöndeki uyum sağlama çalışmalarının yaşam standartlarının yükseltilmesinde önemli rol oynadığı belirtilen genelgede, "Türkiye, AB'ye uyum çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AB Başkanlığı ile eş güdüm

Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşları, görev ve sorumluluk alanlarına giren konulardaki çalışmaları, kalkınma planı ve diğer programlarla uyumlu olacak şekilde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eş güdümünde yapılacak bir program dahilinde yürütecek.

Bu doğrultuda AB müktesebatına uyum amacıyla hazırlanacak mevzuat taslaklarında uyulacak esaslar ile AB mevzuatına yapılacak atıflara ilişkin usul, AB Başkanlığının resmi internet adresinde yayımlanacak rehber dikkate alınarak hazırlanacak ve mevzuat taslakları usulüne uygun olarak görüş alınmak üzere AB Başkanlığına gönderilecek.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının, AB kurumları ve yetkilileri ile yapacakları yazışma, görüşme, istişare ve üst düzey toplantılar hakkında AB Başkanlığına vakitlice bilgi vereceği de duyuruldu.

AB Eş Güdüm Kurulu (ABEK)

Öte yandan genelgede, AB müktesebatına uyum çalışmaları, AB'ye üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eş güdümü amacıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst yöneticilerinden oluşan "AB Eş Güdüm Kurulu (ABEK)" kurulduğu bildirildi.

ABEK, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleyecek, kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını yönlendirecek, izleyecek ve değerlendirecek.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili önerilerini inceleme ve değerlendirme görevlerini de gerçekleştirecek.

Kurul yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak.

Kurul bünyesinde başta müzakere fasılları olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin farklı veçhelerine ilişkin çalışma grupları da oluşturulabilecek.

Genelge de ayrıca 2000/3 ve 2014/16 sayılı genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA