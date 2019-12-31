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AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli

Avrupa Birliği (AB), Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.

31.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:42 AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli
Avrupa Birliği (AB), 'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, hesabından paylaştığı mesajda, Iraklı yetkililerin diplomatik misyonları korumakla görevi olduğuna dikkati çekti.
AB'nin Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu aktaran Stano, aynı zamanda Irak'ta DEAŞ'la mücadele koalisyonunun hedef alınmasını da kınadığını belirtti.
Stano, AB'nin Irak'taki reformları ve halkın barış isteklerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Twitter, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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